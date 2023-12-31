Benzin ve motorine 2 lira 75 kuruş zam! Seçimden sonra benzin ve motorine kaç lira zam geldi 31 Aralık güncel fiyatlar...

Araç sahipleri yeni yıla zamlı benzin ve motorin fiyatlarıyla girecek. Sektör kaynaklarına göre 3 ocak 2024 Çarşamba günü, mazot ve benzine minimum 2,75 TL özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı yapılacak. 2023 yılında benzin ve motorine kaç lira zam geldi? 31 Aralık 2023 Pazar günü güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...

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Son ir yılda birbiri ardına gelen zamların ardından yeni yıl da akaryakıt ürünlerine gelecek ÖTV zammıyla başlayacak. Geçen hafta benzine 1 lira 49 kuruş motorine ise 1 lira 61 kuruş zam gelmişti. Sektör kaynaklarına göre 3 ocak 2024 Çarşamba günü, mazot ve benzine minimum 2,75 TL özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı yapılacak.

Motorine gelen son zamlar

21 Temmuz'da 1 lira 55 kuruş,

28 Temmuz'da 1 lira 45 kuruş,

1 Ağustos'ta ise 1 lira 7 kuruş,

11 Ağustos'ta 1 lira 80 kuruş zamlar yapılmıştı.

18 Ağustos tarihinde 1 lira 52 kuruş indirim yapılmıştı.

Sonra tekrar 22 Ağustos tarihinde 1 lira,

13 Eylül'de 2 lira,

22 Aralık'ta 1 lira 61 kuruş daha zam yapılmıştı.

Benzine gelen son zamlar

25 Temmuz'da 2 lira,

16 Ağustos'ta 1 lira 55 kuruş zam yapılmıştı.

31 Ağustos tarihinde 97 kuruş,

1 Eylül tarihinde 99 kuruş indirim yapılmıştı.

Sonra tekrar 14 Eylül tarihinde 1 lira 60 kuruş zam yapılmıştı.

Yeniden indirim kararı alınıp 27 Eylül tarihinde 1 lira 90 kuruş indirim yapılmış,

20 Aralık tarihinde ise 1 lira 48 kuruş bir zam gelmişti.

LPG'ye gelen son zamlar

5 Eylül tarihinde 1 lira 30 kuruş,

3 Ekim tarihinde 69 kuruş zam yapılmıştı.

31 Aralık 2023 güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL (Anadolu)

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 34.45 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.09 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18.15 TL

İSTANBUL (Avrupa)

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 34.50 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.15 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.18 TL

ANKARA

Ankara'da benzin litre fiyatı: 35.17 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 37.77 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.22 TL

İZMİR

İzmir'de benzin litre fiyatı: 35.35 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 38.01 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.27 TL