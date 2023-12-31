BIST 7.470
DOLAR 29,57
EURO 32,59
ALTIN 1.961,76
HABER /  GÜNCEL

Yılbaşı hayali kabusa döndü! Bir gece için eskort kadına 100 bin lira gönderdi kadın ortadan kayboldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yılbaşı hayali kabusa döndü! Bir gece için eskort kadına 100 bin lira gönderdi kadın ortadan kayboldu

TRABZON'da 19 yaşındaki bir genç, internet üzerinden tanıştığı eskort kadına yılbaşı gecesini birlikte geçirme karşılığında 100 bin TL gönderdi. Parayı alan kadın bir daha o gencin telefonlarına çıkmadı. Genç adam "Dolandırıldım" diyerek polise koştu.

Abone ol

Trabzon’da 19 yaşında bir gencin internetten tanıştığı bir eskortla geçirmeyi planladığı yılbaşı gecesi hayali kabusa dönüştü. Genç, dolandırıcı eskortlara 100 bin lirasını kaptırdı.

Alınan bilgiye göre, 19 yaşındaki M.T. yılbaşı gecesi için internet ortamında gördüğü eskort ilanına tıklayarak ilanda yer alan kadınla irtibata geçti. Kendisi ile görüşmek isteyen M.T.’den 100 bin talep eden ve verdiği hesap numarasına parayı çıkartmasını isteyen kadın, paranın hesabına geçmesinin ardından M.T.’nin telefonlarına çıkmayarak telefonunu kapattı.

Eskort kadına tüm çabalarına rağmen ulaşamayan genç polise başvurarak dolandırıldığı şikayetinde bulundu. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Benzin ve motorine 2 lira 75 kuruş zam! Seçimden sonra benzin ve motorine kaç lira zam geldi 31 Aralık güncel fiyatlar...
Benzin ve motorine 2 lira 75 kuruş zam! Seçimden sonra benzin ve motorine kaç lira zam geldi 31 Aralık güncel fiyatlar...
7 aylık hamile eşini öldürdü, otomobilini uçurama sürüp intihar etmek istedi
7 aylık hamile eşini öldürdü, otomobilini uçurama sürüp intihar etmek istedi
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan baba ağır yaralandı, oğlu öldü
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan baba ağır yaralandı, oğlu öldü
Rasim Ozan Kütahyalı'dan şok çıkış! 'Süper Kupa rezaleti' nedeniyle futbol yöneticilerine operasyon yapılacak' iddiası
Rasim Ozan Kütahyalı'dan şok çıkış! 'Süper Kupa rezaleti' nedeniyle futbol yöneticilerine operasyon yapılacak' iddiası
28 Şubat'ın kullanışlı piyonu Müslüm Gündüz yeniden sahnede! Süper Kupa üzerinden 'Hilafet' provokasyonu
28 Şubat'ın kullanışlı piyonu Müslüm Gündüz yeniden sahnede! Süper Kupa üzerinden 'Hilafet' provokasyonu
Fransa'da 1 Ocak 2024'ten itibaren başka ülkelerden imam görevlendirilmeyecek
Fransa'da 1 Ocak 2024'ten itibaren başka ülkelerden imam görevlendirilmeyecek
Deprem oldu! Bursa yine sallandı! Kandilli'den açıklama var...
Deprem oldu! Bursa yine sallandı! Kandilli'den açıklama var...
UNRWA: Gazze halkı aç ve yiyecek temin etme konusunda çaresiz
UNRWA: Gazze halkı aç ve yiyecek temin etme konusunda çaresiz
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı eğitimini tamamladı
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı eğitimini tamamladı
Netanyahu karşıtları Tel Aviv’de erken seçim talebi ile gösteri düzenledi
Netanyahu karşıtları Tel Aviv’de erken seçim talebi ile gösteri düzenledi
Fransa'dan imam kararı! Macron emir verdi
Fransa'dan imam kararı! Macron emir verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ertelenen Süper Kupa açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ertelenen Süper Kupa açıklaması