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Türk tatilciler Yunanistan’ın Midilli Adası’na akın etti!

Türk tatilciler Yunanistan’ın Midilli Adası’na akın etti!

Yılbaşı tatilinin hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle Türk tatilciler Yunanistan’ın Ege adalarına adeta akın etti.

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Yılbaşı tatili için ellerinde bavul ile geceden sıraya giren tatilciler, Türkiye’nin en batısında bulunan Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yunanistan’ın Midilli Adası ve oradan da diğer Ege Adaları’na gitmek isteyen Balıkesir’in yanı sıra İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Manisa ve Aydın gibi kentlerden gelenler, farklı bir ülke ve kültürde yeni yıla girmek adına Midilli’ye gittiklerini söyledi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte feribota binmek için gelen tatilciler, üç ayrı turizm şirketinin feribotlarını doldurdu. Yaklaşık 2 bin tatilci, Midilli’ye gitti. Kış ortası olmasına rağmen yılbaşı sebebiyle Midilli’ye olan ilgi Ayvalık’taki turizm acentelerinin yüzünü güldürürken, esnafı da mutlu etti.
Midilli ile Ayvalık arasında rehberlik yapan Necmi Hacıoğlu, Midilli’de Noel Bayramı kutlanıldığını ve Türk tatilcilerin de yeni yıla farklı bir ülkede geçirebilmek için Ege adalarını tercih ettiğini kaydederek, “Bugün 700 kişiden fazla tatilci adalara geçmeye hazırlanıyor. Bir gece Midilli’de geçirip, daha sonra da adalara yönelik turlar yaparak tatillerini geçirmeye çalışacaklar” dedi.

Ayvalık’ın tanınmış simalarından, Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu eski Genel Başkanı Hamdi Atay ile eşi Füsun Atay da mübadele öncesinde dedelerinin memleketi olan Midilli Adası’nda yılbaşı tatilini geçirmek istediklerini belirtti.

Midilli ile Ayvalık arasında bir seyahat acentesinin sahibi Ali Jale ise yeni yıl için düzenledikleri seferlere ilginin yoğun olduğunu vurgulayarak, “Bugün Ayvalık’tan, bizim firmamızın yanı sıra iki firmayla birlikte toplam üç feribotla ek seferlerle birlikte 900 kişi Midilli Adası’na geçmesini bekliyoruz. Yarın da bu seferler devam edecek. Yarınki ek seferlerimizle birlikte yılbaşı periyodunda 2 bin kişiye yakın Yunan adaları ve Midilli’ye geçmesini düşünüyoruz” dedi.

“Kapıda vize uygulamasının Şubat ayı içerisinde başlayacağını düşünüyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın girişimleriyle Türkiye ile Yunanistan arasındaki ‘Kapı Vizesi’ konusunda ki mutabakat hakkında da açıklamalarda bulunan Ali Jale, “İki ülkenin anlaşması ve Avrupa Parlamentosu’nun da onaylaması sonucunda, Kapı Vizesi onaylandı. Muhtemelen Ocak ayı başında altyapısı hazırlanır ve personeller görevlendirilir, Şubat ayı başında da bu vizenin başlayacağını düşünüyoruz. Şartların eski şartlarla aynı olacağını söylüyorlar. Tek sefer geçişli ve maksimum 7 gün kalınabilecek şekilde bir uygulama olacak. Tabii vatandaşlarımız yapacakları rezervasyonlarla yıl içerisinde istedikleri kadar gidip-gelebileceklerdir. İyi bir sezon olmasını diliyoruz” diye konuştu.

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