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Depremzede vatandaşlar yeni yıla sıcak yuvalarında girecekler

Depremzede vatandaşlar yeni yıla sıcak yuvalarında girecekler

Depremin vurduğu Hatay’da evleri teslim edilen Babatorun Mahallesi sakinleri yeni yıla bacısı tüten, sıcak yuvalarında girecekler.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın liderliğinde kentte devam eden afet konutları çalışmalarında, 25 köy evi yaklaşık 1 buçuk ay önce Altınözü ilçesi Babatorun Mahallesi sakinlerine teslim edilmişti. Evlerinde aileleriyle birlikte yaşamaya başlayan afetzede vatandaşlar, buruk bir mutluluk yaşıyor. 2023 yılında yaşanan depremde yuvalarını ve yakınlarını kaybeden vatandaşlar, yeni yıla bacası tüten sıcak yuvalarında girecekler.

“Yeni bir evimiz olduğu zaman ayrı bir heyecan ve mutluluk yaşadık”
Yeni evinin teslim edilmesiyle ayrı bir heyecan ve mutluluk yaşadığını dile getiren Emin Sözer, “Keşke deprem yaşanmasaydı. Bu şekilde afet olmasaydı, 2023’de mutluyduk. Depremden sonra dünyamız değişti. Evimiz yıkıldı, akrabalarımız vefat etti. Yeni bir evimiz olduğu zaman ayrı bir heyecan ve mutluluk yaşadık. Yeni yıla yeni evimde giriyorum. Yeni yıldan; sağlık, huzur ve mutluluk bekliyorum. Rabbim bir daha böyle bir afet yaşatmasın” dedi.

“Rabbime şükür, evlerimizin bu kadar erken yapılabileceğini tahmin etmiyorduk”
Afet konutlarının bu kadar kısa sürede yapılabileceğini tahmin etmediğini belirten Emine Kartopu, 2023’de deprem yaşadık evimiz yıkıldı. Daha sonra konteynerde çok zahmet çektik. Rabbime şükür, evlerimizin bu kadar erken yapılabileceğini tahmin etmiyorduk. Çok şükür çok memnunuz ve rahatız. Hava soğuktu, sobayı yaktım. Çok şükür mutluyum” ifadelerini kullandı.

“Evimdeyim ve o kadar mutluyum ki anlatamam”
Yeni evinde mutluluk içerisinde yaşadığını belirten Fatma Tüfek, 2023’ neler yaşamadık ki. Görmediğimiz bir şey kalmadık. Ne çektiğimizi anca rabbim bilir. Bu yaz nasıl geçti anlamadım. Evimdeyim ve o kadar mutluyum ki anlatamam. Misafirimi evimde karşılıyorum, huzurla ve mutlulukla” dedi.

Babatorun Mahallesi Muhtarı Ahmet Özer, 25 evin tamamının dolu olduğunu belirterek, “Öncelikle devlet yetkililerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu insanlar yeni yıla, yeni evlerinde girdiler. 25 evin tamamı şuanda dolu ve insanlar yaşıyor” şeklinde konuştu.

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