Ersan Şen, Hulki Cevizoğlu, Celal Şengör, Uğur Dündar istese bile Erdoğan muhalifi olamaz! Erdoğan'a hizmet ederler!

Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından Metin Feyzioğlu, Ersan Şen, Hulki Cevizoğlu, Uğur Dündar, Teğmen Çelebi, Nedim Şener, Ece Üner, Sinan Oğan, Ümit Kocasakal, Doğu Perinçek, Babala (Oğuzhan Uğur) isimlerini sayarak "Severek yada sevmeyerek- Tayyip Erdoğan’a hizmet ederler" dedi.

Abone ol

Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabı üzerinden 'Atatürkçü muhalif' gözüken isimlerle ilgili bomba iddialarda bulundu. İsim isim liste yapan ROK, "Bunlar isteseler de Erdoğan'ın muhalif olamaz. Severek yada sevmeyerek- Tayyip Erdoğan’a hizmet ederler" iddiasında bulundu. İşte ROK'un o paylaşımları...

Severek yada sevmeyerek Erdoğan’a hizmet ederler

Bir takipçisinin, "Tayyip Erdoğan'ın gerçekten sevdiği bir tane Atatürkçü söylesene.." sorusu üzerine ROK şunları yazdı...

- Atatürkçüler, DEVLET’in emrindedir. DEVLET’e biat ve itaat ederler… DEVLET emreder; Atatürkçüler hizaya geçer.. Atatürkçüler, bugünkü Türk rejiminde istese bile Tayyip Erdoğan’ın muhalifi olamaz. -Severek yada sevmeyerek- Tayyip Erdoğan’a hizmet ederler. Kürtler bunu iyi bilir…"

Tayyip Erdoğan o yüzden sever bunları!

- Metin Feyzioğlu, Ersan Şen, Hulki Cevizoğlu, Uğur Dündar, Teğmen Çelebi, Fazıl Say, Nedim Şener, Ece Üner, Sinan Oğan, Ümit Kocasakal, Doğu Perinçek, Babala ve aklınıza gelen Ahmet Yavuz tarzı tüm Atatürkçü askerler şu an DEVLET’in emrinde. Tayyip Erdoğan o yüzden sever bunları..

Celal Şengör ve İlber Ortaylı'yı sever...

Celal Şengör-İlber Ortaylı var, ikisini de sever. Şengör ve Ortaylı DEVLET’in sözünden çıkmaz, DEVLET’in emir ve yasaklarına uyar. Zaten İlber Ortaylı Hürriyet’te yazıyor, direkt Tayyip Erdoğan’ın maaşlı memuru tıpkı Vedat Milor ve Uğur Meleke’nin maaşlı Devlet memuru oluşu gibi...