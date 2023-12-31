Damat, İstanbul adayı oluyor! Yeniden Refah İstanbul ve Ankara'da kendi adayıyla seçime girecek

Yeniden Refah Partisi AK Parti'den istediklerini alamayınca yerel seçimlere Ankara ve İstanbul'da kendi adaylarıyla girme kararı aldı. İstanbul'da Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz, Ankara'da Suat Kılıç aday gösterilecek. İşte yılın son günü son yerel seçim kulisleri...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la görüşmüş ve İstanbul, Ankara ile İzmir için seçimde işbirliği önermişti. Ancak iki parti arasındaki görüşmelerde anlaşmaya varılamadığı ve Yeniden Refah Partisi’nin Ankara ve İstanbul'da seçime tek başına girme kararı aldığı iddia edildi.

Erdoğan bütçeye 'hayır'a çok kızdı

Gazeteci Sedat Bozkurt’un Kısadalga’da yer alan kulisine göre, Erdoğan Yeniden Refah Partisi’ni ikna edemedi ve bütçeye hayır oyu vermelerine de hayli kızdı. "Yeniden Refah Partisi yol haritasını hazırladı." deyip YRP'nin Ankara ve İstanbul adaylarını duyurdu. İşte o iddia:

Ankara'ya Suat Kılıç, İstanbul'a damat!

"YRP 5 Ocak ile 10 Ocak arasında Ankara ve İstanbul adaylarını açıklayacak. İstanbul adayları Mehmet Altınöz, Ankara için eski bakan Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç düşünülüyor. İstanbul’daki Millî Görüş potansiyeli, Ankara’da ise milliyetçi aday çokluğu muhafazakâr adayın olmaması YRP’nin en önemli avantajı.”

YRP, Ankara ve İstanbul'da ne yaptı?

Mehmet Altınöz, Necmettin Erbakan'ın kızı Elif Erbakan'la evli. Altınöz, geçen hafta Erzurum'da yaptığı konuşmada aday olacağının sinyallerini vermişti. Yeniden Refah Partisi, milletvekili seçiminde İstanbul’da yüzde 3, Ankara’da yüzde 2 oranında oy almıştı.