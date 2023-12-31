Yılbaşı öncesi gıda denetimi sıkılaştı

Çankırı’da yaklaşan yılbaşı öncesi halkın yoğun olarak tükettiği yiyecek ve içecek guruplarında gıda denetimleri yoğunlaştırıldı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yıl boyu rutin denetim talimatları çerçevesinde yapılan gıda denetimlerine yılbaşı öncesi denetimler de ilave edildi. Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gıda kontrol görevlileri de yılbaşında tüketimde artış gözlenen gıda maddelerinde kontrolü ve güvenirliliği sağlamak için denetimlerini sıklaştırdı Kuruyemiş, pasta, tatlı gibi unlu mamul üretim ve satış yerlerini denetleyen ekipler halkın sağlığı ile oynanmaması için gerekli uyarıları da yaptı.