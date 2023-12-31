Alev Alatlı: Yazar olmak önce dava gerektiriyor!

Yazar ve eğitimci Alev Alatlı, “İlle de anlatmak istediğim bir şeyler vardı. Paylaşmak istediğim bir dünya görüşüm vardı, anlatamazsam ölecektim sanki. Yaşamak için yazmak zorundaydım. Yazar olmak önce dava gerektiriyor” dedi.

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Yazar, eğitimci ve Kapodokya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Alev Alatlı, Samsun Büyükşehir Belediyesine ait “Samsun E-Dergi”ye röportaj verdi. 9’uncu sayısında Türkçe-İngilizce olarak yayınlanan dergideki röportajında Alatlı, yazmanın kendisi için ne anlama geldiğini anlatıp yazar olmak isteyen gençlere de tavsiyelerde bulundu.

Her meslek için emek vermenin çok önemli olduğunu belirten Alatlı, “Bazıları belki biraz daha fazla ama mutlaka emek istiyor. Benim özelimde ille de anlatmak istediğim bir şeyler vardı. Paylaşmak istediğim bir dünya görüşüm vardı, anlatamazsam ölecektim sanki! Yaşamak için yazmak zorundaydım. Yazar olmak önce dava gerektiriyor. Okulda, evde, sanatta, edebiyatta bir davanız varsa hiç durmayın yazın. İkincisi disiplin. Masadan kalkmadan çalakalem 15 sayfa yazabildiğiniz gün sizde yazar kumaşı var demektir” diye konuştu.

Yabancı dil eğitiminin önemi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Alatlı, “Bilmediğiniz bir konuyu bilmediğiniz bir dil aracılığı ile öğrenemezsiniz. Çok uzun sürer, bu bir; sonuç, ürküttüğü kurbağaya değmez, bu da iki” şeklinde konuştu.

Kelime dağarcıklarını geliştirmeleri için gençlere tavsiyede bulunan Alatlı, “Dava dediğim o tutku var ya, o tutkuyu dünyada gelmiş geçmiş milyonlarca insanla paylaşmışsınızdır. Kimi anlatmıştır, kimi türküsünü söylemiştir, kimi yazmıştır. Bakın bakalım yüzyıllar içinde onlar hangi kelimeleri kullanmışlar. Dağarcık böyle gelişir. Dil böyle gelişir. Kültür böyle gelişir” ifadelerini kullandı.