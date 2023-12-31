Araç almak isteyen iki kişi 470 bin TL dolandırıldı

Trabzon'da internet ortamında beğendikleri aracı satın almak için irtibata geçtikleri şahsa 470 bin TL gönderen iki kişi dolandırıldıkları anlayınca polise başvurdu.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Trabzon'da yaşayan İ.Ö. ve Ö.A. isimli iki kişi internet ortamında beğendikleri bir aracı satın almak için kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs ile iletişime geçti. Aracı almak isteyen iki kişi şahsın gönderdiği hesaba anlaştıkları 470 bin TL'yi gönderdi. Bir süre sonra şahsa ulaşamayan iki kişi dolandırıldıkları anlayınca polise başvurdu. Polis ekipleri tarafından ifadeleri alınan iki kişi söz konusu şahıstan şikayetçi olurken, şüphelinin tespiti ve teminine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.