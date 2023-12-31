Yol kapalı olunca hastalar için Sikorsky helikopter havalandı!

Van’ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan bir kadın ve çocuk, Sikorsky helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.

Abone ol

Bahçesaray ilçesinde hamile bir kadın ve epilepsi hastalığı olan bir çocuğun acil olarak hastaneye sevk edilmesi üzerine Van Emniyet Müdürlüğünden destek istenildi.

Van-Bahçesaray kara yolunun kapalı olması üzerine hemen havalanan Sikorsky helikopter ile hastalar alınarak Van şehir merkezine getirildi. Helikopterden ambulansa alınan hastalar, tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı.