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Yol kapalı olunca hastalar için Sikorsky helikopter havalandı!

Yol kapalı olunca hastalar için Sikorsky helikopter havalandı!

Van’ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan bir kadın ve çocuk, Sikorsky helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.

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Bahçesaray ilçesinde hamile bir kadın ve epilepsi hastalığı olan bir çocuğun acil olarak hastaneye sevk edilmesi üzerine Van Emniyet Müdürlüğünden destek istenildi.

Van-Bahçesaray kara yolunun kapalı olması üzerine hemen havalanan Sikorsky helikopter ile hastalar alınarak Van şehir merkezine getirildi. Helikopterden ambulansa alınan hastalar, tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı.

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