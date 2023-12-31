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Mehmet Şimşek 2024'te ekonomide olacakları 6 maddede sıraladı! İşte Şimşek'in 2024 beklentileri...

Mehmet Şimşek 2024'te ekonomide olacakları 6 maddede sıraladı! İşte Şimşek'in 2024 beklentileri...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak uygulanan ekonomik programın 2024 yılında da kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Bakan Şimşek, 2024 yılında olacakları 6 madde halinde sıraladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya platformu X.com'daki hesabından yeni yıl paylaşımı yaptı. Şimşek yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak uygulanan ekonomik programın 2024 yılında da kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Şimşek şöyle dedi: 

Programımızın olumlu sonuçlarını yeni yılda da almaya devam edeceğiz. 
2024 yılı;

- Yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, 
- Rezerv yeterliliğinin daha da arttığı, 
- Kur korumalı sistemin sonlandığı,
- Cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı, 
- Bütçe disiplininin tesis edildiği,
- Sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacaktır.

Daha müreffeh bir Türkiye için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. 
Geleceğe güvenle baktığımız bir yıl olması dileğiyle, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, huzur ve mutluluklar dilerim.

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