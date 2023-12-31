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Ceza korkusuyla otomobili oğlunun kullandığını söyledi, polisler ‘kamera var’ deyince itiraf etti

Ceza korkusuyla otomobili oğlunun kullandığını söyledi, polisler ‘kamera var’ deyince itiraf etti

ANTALYA'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada şans eseri kimse yaralanmazken ehliyetsiz otomobil sürücüsünün yalan beyanı polise takıldı.

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Kaza, Manavgat ilçesinin Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre havuzlu kavşak istikametinde seyir halindeki Sevil Habiboğlu’nun kullandığı 07 ART 370 plakalı motosikletle, 4533 sokağa sapmak isteyen Ali Osman Çınar’ın kullandığı 55 BL 370 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü için olay yerine ambulans ve sağlık ekibi gelirken, ambulansa alınan sürücü kadın sağlık ekibinin yaptığı kontrolün ardından hastaneye gitmeyeceğini belirterek ambulanstan indi.

Otomobili oğlunun kullandığını iddia etti

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından otomobili kullanan Ali Osman Çınar, yanındaki oğlunu göstererek ‘Otomobili oğlum kullanıyordu. Yanında da ben vardım’ dedi.

Motosiklet sürücüsü: Yalan söylüyor

Motosiklet sürücüsü kadının ‘Bana çarpan otomobili bu adam kendisi kullanıyordu. Yalan söylüyor’ demesi üzerine trafik polisleri Ali Osman Çınar’a ‘Her yerde kamera var. Eğer sen kullanıyorsan yalan beyandan hakkında işlem yapılır’ demesi üzerine Ali Osman Çınar otomobili kendisinin kullandığını, ehliyeti olmadığı için böyle bir yola başvurduğunu söyledi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrolde ehliyetinin olmadığı belirlenen otomobil sürücüsüne ve ehliyetsiz bir kişiye araç kullandıran araç sahibine ayrı ayrı 8 bin 190 TL olmak üzere toplam 16 bin 380 TL para cezası uygulandı.

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