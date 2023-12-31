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İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’na bomba yağdırdı: 18 ölü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’na bomba yağdırdı: 18 ölü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı’nda çok sayıda binayı hedef aldı. Bugün düzenlenen hava saldırılarında 18 Filistinli hayatını kaybetti.

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İsrail Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılara aralıksız devam ediyor. Bölgedeki sivil yerleşim yerlerini ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı tüm noktaları vuran İsrail ordusu bugün bir kez daha Gazze Şeridi’nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı’nı hedef aldı. Kampta bulunan Kandil, Al-Salibi, Abu Shehadeh, Abdul-Jawad ve Al-Shanti ailelerine ait evlere düzenlenen saldırıda 18 Filistinli hayatını kaybetti.

Yaralanan onlarca kişi bölgeye gelen ambulanslar tarafından Gazze Şeridi'nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü. Saldırının çevredeki binalarda ve altyapıda büyük hasara yol açtığı aktarılırken, bölge halkı uçakların uyarı yapmadan saldırdığını ve onlarca kişinin hala enkaz altında olduğunu söylüyor.

Gazze’de can kaybı 21 bin 822’ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 21 bin 822'ye, yaralı sayısının ise 56 bin 451’e yükseldiği duyuruldu.

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