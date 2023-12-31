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Danimarka, Kızıldeniz'deki deniz gücü koalisyonuna fırkateyn gönderecek

Danimarka, Kızıldeniz'deki deniz gücü koalisyonuna fırkateyn gönderecek

Danimarka, Kızıldeniz'deki saldırılara karşı kurulan ABD liderliğindeki uluslararası deniz gücü koalisyonu operasyonlarına katılmak üzere fırkateyn göndermeyi planladığını bildirdi.

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Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılar nedeniyle endişeli olduklarını belirtti.

Poulsen, Danimarka'nın halihazırda bölgedeki deniz güvenliğine katkıda bulunduğunu kaydederek, "hükümetin bölgeye fırkateyn konuşlandırarak bu desteği artırmak istediğini" aktardı.

Bakan Poulsen, Ocak 2024'ün sonunda Kızıldeniz'e fırkateyn konuşlandırılabilmesi için gelecek ay Parlamentoya karar tasarısı sunulacağını ifade etti.

Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık'ta Yemen’deki Husi güçlerinin Kızıldeniz’deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.

Buna karşılık olarak, Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, "Amerika'nın gerilimi tırmandırmaya yönelik herhangi bir eğilimi veya Yemen'i hedef alması karşısında boş durmayacaklarını" belirtmiş ve "ABD'yi, İsrail gemilerini korumak amacıyla Kızıldeniz'i askerileştirmeye çalışmakla" suçlamıştı.

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