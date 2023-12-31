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Türkiye’nin en büyük feribotları Van Gölü’nde çalışıyor!

Türkiye’nin en büyük feribotları Van Gölü’nde çalışıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Bitlis’in Tatvan ilçesinde inşa edilen Türkiye'nin en büyük 2 feribotuyla Van Gölü'nde 2023 yılında 13 bin 398 vagon, net 276 bin 758 ton yük, bin 319 yolcu ile 876 araç taşındı.

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde inşa edilerek "İdris-i Bitlisi" ile "Sultan Alparslan" adı verilen feribotlar, Van Gölü'nde özellikle yük taşımacılığını canlandırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'nin en büyük tuzlu ve sodalı gölü olma özelliğine sahip Van Gölü'nde taşımacılığı canlandırmak amacıyla uzunlukları 135 metre, genişliği 24 metre olan 2018 yılında 2 feribot göle indirmişti.

Tatvan'daki tersanede tamamlanan feribotlar daha fazla yük taşıma ve yüksek hızıyla Van Gölü üzerinden yapılan taşımacılığa ivme kattı. Van Gölü'ne 2018'de indirilerek seferlere başlayan feribotlar, 2023 yılında gerçekleştirilen 287 seferle 13 bin 398 vagon, net 276 bin 758, brüt 563 bin 512 ton yük, bin 319 yolcu ile 876 araç taşıdı.

Tatvan Feribot İşletme Müdürlüğü iskelesinden feribotlara yüklenerek Van'a götürülen yük dolu vagonlar, Van'dan da yine trenlerle İran üzerinden Orta Asya ülkelerine gönderiliyor.

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