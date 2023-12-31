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Ormanda kaybolan 80 yaşındaki kişi bulundu!

Ormanda kaybolan 80 yaşındaki kişi bulundu!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan 80 yaşındaki kişi ekiplerce bulundu.

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Çırkan Mahallesi'nde ikamet eden Ali Başaran (80), mantar toplamak için dün ormanlık alana gitti. Başaran'ın gece olmasına rağmen eve dönmemesi üzerine ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

AFAD'ın yönlendirmesiyle bölgeye polis, AKUT, Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği ile Mahalle Afet Gönüllüleri ekipleri sevk edildi.

Gece arama çalışmalarından sonuç alamayan ekipler, sabah saatlerinde yeniden ormanlık alanı taramaya başladı. Ekipler, Başaran'ı düştüğü çukurda buldu.

Buradan çıkarılan Başaran'ın ailesiyle buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Yaşlı adam, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

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