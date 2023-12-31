BIST 7.470
DOLAR 29,57
EURO 32,59
ALTIN 1.961,76
HABER /  DÜNYA

İsrail askerleri hasta oluyor! Gazze sınırındaki onlarca askerde şark çıbanı vakası şüphesi var!

İsrail askerleri hasta oluyor! Gazze sınırındaki onlarca askerde şark çıbanı vakası şüphesi var!

İsrail medyası, Gazze Şeridi sınırındaki toplanma alanlarındaki onlarca İsrail askerinin leishmaniasis (şark çıbanı) hastalığına yakalandığından şüphelenildiğini belirtti.

Abone ol

Maariv gazetesinde yer alan haberde, onlarca askerin yara veya salgılı cilt lezyonlarından muzdarip olduğu, bu nedenle askerlerin birim doktorlarına ya da dermatologlara gittiği kaydedildi.

Askerlere kum sineği ısırıklarından sonra "leishmaniasis" paraziti olduğundan şüphelenilen deri lezyonları teşhisi konduğu, bunun leishmaniasis hastalığına neden olduğu ifade edildi.

Bazı askerlerin laboratuvar testlerinin yapılması için gönderildiğini ancak sonuçların henüz belli olmadığı; bazılarının ise operasyonel faaliyetleri durdurularak dermatoloji kliniklerine sevk edildiği bildirildi.

Bu tanının tedavi edilmemesi durumunda birkaç hafta süren son derece ağrılı, iltihaplı bir cilt lezyonu haline geldiği, bu lezyonun genellikle ciltte yara izi bıraktığı bilgisi paylaşıldı.

"2014'te de leishmaniasise yakalanan çok sayıda askeri tedavi ettik"

Gazete haberinde, İsrail Tropikal Hastalıklar Derneği Başkanı Eli Schwartz'ın açıklamasına yer verildi.

Schwartz, 2014 yazında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik "Koruyucu Hat" saldırılarında, leishmaniasise yakalanan çok sayıda askeri tedavi ettiklerini, çatışmaların başlamasıyla birlikte vakanın geri döndüğünü ifade etti.

Enfeksiyonların Gazze'de değil, Gazze Şeridi'ni çevreleyen bölgede meydana geldiğini kaydeden Schwartz, bölgenin yıllardır hastalığa sebep olan paraziti vücutlarında taşıyan kemirgenlerin istilasında, özellikle de kum sineğinin yaygın olduğunu aktardı.

Schwartz, askerlerin bu enfeksiyona, hava durumu nedeniyle daha çok kum sineğinin etkin olduğu ekim aylarında Gazze'ye yönelik saldırıların başlarında yakalandığını kaydetti.

Leishmaniasis parazitinin, insanlara küçük bir sineğin ısırığıyla bulaştığına; her sinek ısırığının ağrılı ve iltihaplı cilt lezyonu bıraktığına işaret eden Schwartz, "Bazı durumlarda sadece hastanelerde gerçekleştirilen komplike bir tedavi nedeniyle operasyon faaliyetlerinin durdurulması gerekir." ifadesini kullandı.

Ordu: Enfeksiyonunun önlenmesi için çeşitli tedbirler alındı

Maariv gazetesi haberinde, İsrail ordusunda ismini vermek istemeyen bir sözcünün açıklamasında da yer verildi.

Askeri yetkili, ordunun tüm birimlerinde, leishmaniasis enfeksiyonunun önlenmesi için çeşitli tedbirler alındığını, sahadaki askerlere konuya ilişkin açıklayıcı belgeler dağıtıldığını aktardı.

Sözcü ayrıca şüpheli semptomlar taşıyan tüm hastaların askeri dermatolog tarafından muayene edildiğini, gerekli tedaviyi aldığını ve gerekirse leishmaniasis hastalığı için tahsis edilen kliniğe yönlendirildiğini kaydetti.

Kum sineklerinden "tatarcık" sineğinin bulaştırdığı mikrop, hijyen ve temizlik bakımından sıkıntılı bölgelerde hızla yayılma imkanı buluyor. Virüsün zamanla vücuda yayılmasıyla çıbana sebep olan parazit, sineğin ısırdığı yerde pembe bir leke oluşturuyor, zamanla da leke daha belirgin hale gelerek yara halini alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Manisa, 4 yıl sonra mesir macunu festivaline hazırlanıyor!
Manisa, 4 yıl sonra mesir macunu festivaline hazırlanıyor!
Togg, bugüne kadar 19 bin 583 T10X sattı!
Togg, bugüne kadar 19 bin 583 T10X sattı!
Anadolu Efes, Ante Zizic ile yollarını ayırdı
Anadolu Efes, Ante Zizic ile yollarını ayırdı
Sivasspor 2023’ün son antrenmanını yaptı
Sivasspor 2023’ün son antrenmanını yaptı
Türkiye’nin en büyük feribotları Van Gölü’nde çalışıyor!
Türkiye’nin en büyük feribotları Van Gölü’nde çalışıyor!
Ormanda kaybolan 80 yaşındaki kişi bulundu!
Ormanda kaybolan 80 yaşındaki kişi bulundu!
İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’na bomba yağdırdı: 18 ölü
İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’na bomba yağdırdı: 18 ölü
Bitlis'te bir avcı kayalıklardan düşüp öldü!
Bitlis'te bir avcı kayalıklardan düşüp öldü!
Danimarka, Kızıldeniz'deki deniz gücü koalisyonuna fırkateyn gönderecek
Danimarka, Kızıldeniz'deki deniz gücü koalisyonuna fırkateyn gönderecek
Elazığ’da odunluk yangını vatandaşları korkuttu
Elazığ’da odunluk yangını vatandaşları korkuttu
Selahattin Demirtaş'ın babası hayatını kaybetti! Demirtaş cenazeye gelecek mi?
Selahattin Demirtaş'ın babası hayatını kaybetti! Demirtaş cenazeye gelecek mi?
Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü