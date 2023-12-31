Konya'da eski eşini ve kızını öldüren sanık tutuklandı!

Konya’nın Seydişehir ilçesinde tartıştığı eski eşi ile kızını öldüren cinayet zanlısı sevk edildiği mahkemece tutuklandı..

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Olay, dün sabah saatlerinde Ulukapı Mahallesi 154263 Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın 3. katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Bekir Doğan, 3 ay önce boşandığı 3 çocuğunun annesi eski eşi Ayşe Gezer ile kızı Gözdenur Doğan’ın (19) bulunduğu eve geldi. Burada eşiyle tartışan Bekir Doğan, aracından aldığı tüfekle Ayşe Gezer ve Gözdenur Doğan’a ateş etti. Olayda Ayşe Gezer ve kızı Gözdenur Doğan olay yerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı Bekir Doğan ise olaydan sonra polise giderek teslim oldu. Adrese gelen polis ekipleri inceleme yaparken, anne ve kızının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerine teslim olan cinayet şüphelisi Bekir Doğan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bekir Doğan, diş teknisyeni olarak görev yaptığı hastaneye elleri kelepçeli olarak getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Hastanedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Bekir Doğan, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.