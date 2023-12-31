BIST 7.470
DOLAR 29,57
EURO 32,59
ALTIN 1.961,76
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adana'da yılbaşı akşamına özel "hindi kebabı" satılacak!

Adana'da yılbaşı akşamına özel "hindi kebabı" satılacak!

Adana'da bir işletme, hindi etinden yapılan kebabı yılbaşı akşamında müşterilerin beğenisine sunacak.

Abone ol

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki kebapçı, yeni yıl öncesinde ağırlayacağı müşterileri için hindi etinden kebap yaptı.

Sarımsak, mantar, baharat, zencefil ve maydanozla yoğrulan et, mangalda pişirildikten sonra yılbaşı akşamında farklı tatlar arayanlar için servis edilecek.

İşletme sahibi İsmail Çalıkıran, AA muhabirine, yılbaşında hindi eti yemek isteyenlerden yoğun talep aldıklarını söyledi.

Diyetisyenlerle görüşüp özel tarif hazırladıklarını belirten Çalıkıran, "İsteyen müşterilerimize yılbaşına özel hindi kebabı servis edeceğiz. Deneyip beğenenler var. Farklı lezzetleri müşterilerle buluşturmak için çalışıyoruz." dedi.

Tarifin tadına bakan müşterilerden Songül Çelik, ilk defa denediği hindi kebabını beğendiğini dile getirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail askerleri hasta oluyor! Gazze sınırındaki onlarca askerde şark çıbanı vakası şüphesi var!
İsrail askerleri hasta oluyor! Gazze sınırındaki onlarca askerde şark çıbanı vakası şüphesi var!
Manisa, 4 yıl sonra mesir macunu festivaline hazırlanıyor!
Manisa, 4 yıl sonra mesir macunu festivaline hazırlanıyor!
Togg, bugüne kadar 19 bin 583 T10X sattı!
Togg, bugüne kadar 19 bin 583 T10X sattı!
Anadolu Efes, Ante Zizic ile yollarını ayırdı
Anadolu Efes, Ante Zizic ile yollarını ayırdı
Sivasspor 2023’ün son antrenmanını yaptı
Sivasspor 2023’ün son antrenmanını yaptı
Türkiye’nin en büyük feribotları Van Gölü’nde çalışıyor!
Türkiye’nin en büyük feribotları Van Gölü’nde çalışıyor!
Ormanda kaybolan 80 yaşındaki kişi bulundu!
Ormanda kaybolan 80 yaşındaki kişi bulundu!
İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’na bomba yağdırdı: 18 ölü
İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’na bomba yağdırdı: 18 ölü
Bitlis'te bir avcı kayalıklardan düşüp öldü!
Bitlis'te bir avcı kayalıklardan düşüp öldü!
Danimarka, Kızıldeniz'deki deniz gücü koalisyonuna fırkateyn gönderecek
Danimarka, Kızıldeniz'deki deniz gücü koalisyonuna fırkateyn gönderecek
Elazığ’da odunluk yangını vatandaşları korkuttu
Elazığ’da odunluk yangını vatandaşları korkuttu
Selahattin Demirtaş'ın babası hayatını kaybetti! Demirtaş cenazeye gelecek mi?
Selahattin Demirtaş'ın babası hayatını kaybetti! Demirtaş cenazeye gelecek mi?