BIST 7.470
DOLAR 29,57
EURO 32,59
ALTIN 1.961,76
HABER /  GÜNCEL

Sultanbeyli’de uyuşturucu ticareti yapan şahıs operasyonla yakalandı

Sultanbeyli’de uyuşturucu ticareti yapan şahıs operasyonla yakalandı

Sultanbeyli’de polis ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda 12 kilo 585 gram bonzai türü uyuşturucu madde ve 32 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Abone ol

Sultanbeyli'de Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri, takip ettikleri H.Y. isimli şahsın üst aramasında bonzai adıyla bilinen uyuşturucu madde buldu. H.Y. gözaltına alınırken uyuşturucu maddenin kaynağına yönelik Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışmalar çerçevesinde aynı gün Sultanbeyli'de bir eve yapılan operasyonda H.D. isimli şahıs yakalandı. Evde yapılan aramalarda vakumlu poşet içerisinde 12 Kilo 585 gram bonzai türü uyuşturucu madde, 32 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli şahıslardan H.D. isimli şahıs gözaltına alınırken aynı evde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen H.Ü. isimli şahsı polis ekipleri yakalamak için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Uludağ, yeni yıla karsız girecek
Uludağ, yeni yıla karsız girecek
Ergan’da hafta sonu kayak heyecanı
Ergan’da hafta sonu kayak heyecanı
 AK Parti’nin yerel seçim sloganı belli oldu! Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti’dir
 AK Parti’nin yerel seçim sloganı belli oldu! Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti’dir
Takla atan otomobil hurdaya döndü: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı
Takla atan otomobil hurdaya döndü: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı
İsrail ordusu füzeleri kabullendi: Gazze'den atılan füzeleri sıfıra düşürmek imkansız!
İsrail ordusu füzeleri kabullendi: Gazze'den atılan füzeleri sıfıra düşürmek imkansız!
Harry Kewell, Yokohama F. Marinos'un teknik direktörü oldu
Harry Kewell, Yokohama F. Marinos'un teknik direktörü oldu
Devlet Bahçeli’den yeni yıl mesajı: Atatürk, Türk milletinin ortak banisidir! İstismarcılara fırsat tanınmayacak
Devlet Bahçeli’den yeni yıl mesajı: Atatürk, Türk milletinin ortak banisidir! İstismarcılara fırsat tanınmayacak
Babaeski'de sis etkili oldu
Babaeski'de sis etkili oldu
"Emniyet mensubuyum" dedi 500 bin lira dolandırdı!
"Emniyet mensubuyum" dedi 500 bin lira dolandırdı!
Penisini büyütme hayali kabusa döndü! Bankacıdan, ünlü doktora ‘penisimi küçülttün’ davası
Penisini büyütme hayali kabusa döndü! Bankacıdan, ünlü doktora ‘penisimi küçülttün’ davası
Konya'da eski eşini ve kızını öldüren sanık tutuklandı!
Konya'da eski eşini ve kızını öldüren sanık tutuklandı!
Erzurum'un Azaplı köyünden çıkan Hink Yemeği, coğrafi işaret aldı
Erzurum'un Azaplı köyünden çıkan Hink Yemeği, coğrafi işaret aldı