Sultanbeyli’de uyuşturucu ticareti yapan şahıs operasyonla yakalandı

Sultanbeyli’de polis ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda 12 kilo 585 gram bonzai türü uyuşturucu madde ve 32 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

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Sultanbeyli'de Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri, takip ettikleri H.Y. isimli şahsın üst aramasında bonzai adıyla bilinen uyuşturucu madde buldu. H.Y. gözaltına alınırken uyuşturucu maddenin kaynağına yönelik Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.



Çalışmalar çerçevesinde aynı gün Sultanbeyli'de bir eve yapılan operasyonda H.D. isimli şahıs yakalandı. Evde yapılan aramalarda vakumlu poşet içerisinde 12 Kilo 585 gram bonzai türü uyuşturucu madde, 32 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli şahıslardan H.D. isimli şahıs gözaltına alınırken aynı evde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen H.Ü. isimli şahsı polis ekipleri yakalamak için çalışma başlattı.