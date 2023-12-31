İngiliz Dışişleri Bakanı, İranlı mevkidaşıyla Husileri görüştü

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la telefon görüşmesinde, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarını ele aldı.

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Cameron, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kızıldeniz'deki saldırıların, masum hayatları ve küresel ekonomiyi tehdit ettiği gerekçesiyle İranlı mevkidaşı Abdullahiyan'la telefonda görüştüğünü bildirdi.

Bakan Cameron, "(Görüşmede) Husilere uzun süredir verdiği destek dolayısıyla İran'ın bu saldırıların önlenmesinde sorumluluğu paylaştığını açıkça ifade ettim." değerlendirmesinde bulundu.

Kızıldeniz'de saldırılar ve görev gücü

Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri de 19 Kasım'da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını duyurmuştu.

Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık'ta Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.

Buna karşılık olarak, Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, "Amerika'nın gerilimi tırmandırmaya yönelik herhangi bir eğilimi veya Yemen'i hedef alması karşısında boş durmayacaklarını" açıklamış ve "ABD'yi, İsrail gemilerini korumak amacıyla Kızıldeniz'i askerileştirmeye çalışmakla" suçlamıştı.

Öte yandan, İngiliz Kraliyet Donanmasına bağlı HMS Diamond destroyerinin, 12 Aralık'ta Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef aldığından şüphelenilen dronu füzeyle vurarak imha ettiği belirtilmişti.

HMS Diamond destroyeri, Basra Körfezi ve Hint Okyanusu'nda görev yapan askeri filoya katılmak üzere geçen kasımda İngiltere'den ayrılmıştı.