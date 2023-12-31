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104 yaşındaki "Cumhuriyet anne" vefat etti!

104 yaşındaki "Cumhuriyet anne" vefat etti!

Antalya'da 1919'da dünyaya gelen ve "Cumhuriyet anne" olarak tanınan 104 yaşındaki Hörü Çobanoğlu, yılın son gününde hayatını kaybetti.

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Finike ilçesinde çocuklarıyla yaşayan Çobanoğlu, evinde yaşamını yitirdi.

İlçe Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yaptığı açıklamada, Çobanoğlu'na rahmet, ailesine de başsağlığı diledi.

İlçenin Cumhuriyet annesini kaybettiğini belirten Geyikçi, şunları kaydetti:

"Atamızın Samsun'a çıktığı yıl doğan ve Cumhuriyetimizin 100. yılını da gören annemiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir asırlık yolculuğunun tamamına şahit oldu. İlçemiz adına böyle bir değeri kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz."

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