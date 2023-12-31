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Yalova U18 Ligi'nde olaylı maç! Futbolcular birbirine girdi: Hakem 8 kırmızı, 5 sarı kart gösterdi

Yalova U18 Ligi'nde olaylı maç! Futbolcular birbirine girdi: Hakem 8 kırmızı, 5 sarı kart gösterdi

Yalova U18 Ligi’nde oynanan ve sahada oyuncular arasında arbedelerin yaşandığı Yalova Kartalspor ile Yalova Yeşilovaspor maçında hakem 8 kez kırmızı, 5 kez de sarı kartına başvurdu.

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Yalova U18 Ligi’nin 12. hafta mücadelesinde Kartalspor ile Yalova Yeşilovaspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında ev sahibi ekipten Bülent İren rakibine yaptığı sert faul sonrasında kırmızı kart gördü. Bu esnada iki takım oyuncuları arasında gerginlik yatıştırılarak maça devam edildi. İkinci yarıda ise zaman zaman gerginlik yine arttı. Dakikalar 81’i gösterdiğinde Yeşilovaspor’da Abdülsamet Dağ rakip fileleri havalandırdı.

Konuk ekibin gol sevinci esnasında saha içi bir anda karıştı. Emniyet güçleri saha içindeki olayları güçlükle ayırdı. Karşılaşmayı yöneten Muhammed Burak Tufan, sportmenliğe yakışmayan görüntülerin ardından 8 kez kırmızı ve 5 kez de sarı kartına başvurdu. Kartalspor Teknik Sorumlusu Kartal Tekin ve 4 futbolcu ile Yeşilovaspor’dan 3 futbolcu kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte hakem üçlüsü, sahayı polis güçleri öncülüğünde terk etti.

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