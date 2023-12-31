2024'e saatler kaldı! Yeni yılda hayatımızda neler değişecek?

Konut kiralamada yeni dönem

1 Ocak 2024'ten itibaren turizm amaçlı konut kiralamalarında da yeni dönem başlayacak. Kayıt dışılığı engellemek amacını taşıyan düzenlemeyle konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik sözleşmeden önce izin belgesi alınacak. İzin belgesi bulunmadan konutlarını bu amaçla kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. İzin belgesi alarak faaliyette bulunabilmek için 15 gün süre verilecek. Bu süre sonunda izin belgesi almadan kiralamaya devam edenlere 500 bin lira idari para cezası kesilecek.