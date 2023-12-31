2024'e saatler kaldı! Yeni yılda hayatımızda neler değişecek?
1 Ocak itibarıyla bazı yeni düzenlemeler hayata geçecek. Restoran, lokanta ve kafeler kapı önlerine fiyat listesi koyacak. Günlük kiralık evler için belge almak zorunlu olacak. İşte yeni yılla birlikte devreye girecek düzenlemeler...
Yeni yılda konut kiralamadan, restoranlarda fiyat düzenlemesine kadar bir dizi uygulama hayata geçiyor.
Restoranlar fiyatları girişe koyacak
Restoran, lokanta ve kafeler ve yiyecek-içecek hizmeti sunulan diğer işletmeler artık fiyat tarifesini işyerinin giriş kapısının önüne koymak zorunda olacak. Liste ayrıca masaların üzerinde de yer alacak. Yazılar ve fiyat, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde olacak. Düzenlemeyle, tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor..
Konut kiralamada yeni dönem
1 Ocak 2024'ten itibaren turizm amaçlı konut kiralamalarında da yeni dönem başlayacak. Kayıt dışılığı engellemek amacını taşıyan düzenlemeyle konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik sözleşmeden önce izin belgesi alınacak. İzin belgesi bulunmadan konutlarını bu amaçla kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. İzin belgesi alarak faaliyette bulunabilmek için 15 gün süre verilecek. Bu süre sonunda izin belgesi almadan kiralamaya devam edenlere 500 bin lira idari para cezası kesilecek.
Otobüslere araç takip cihazı
Yolcu taşımacılığında da yeni dönem başlıyor. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere araç takip cihazı takma şartı getirildi.
Taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde "Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi"ne elektronik ortamda iletilecek.