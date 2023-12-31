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Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 5 Ocak Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 19 yaş altı akademi takımı teknik sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı gerçekleştirilen idman, 19 yaş altı takımıyla yapılan antrenman maçıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından 2 Ocak Salı günü saat 13.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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