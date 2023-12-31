BIST 7.470
DOLAR 29,57
EURO 32,59
ALTIN 1.961,76
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de üzerine kalıp düşen işçi hayatını kaybetti!

İzmir'de üzerine kalıp düşen işçi hayatını kaybetti!

İzmir’in Aliağa ilçesinde meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, dün gece Coraklar Mahallesi 5012 sokakta bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 21.30 sıralarında bir fabrikada kalıp bölümünde çalışan işçi İsa Soylu'nun üzerine metal kalıp düştü. Metal kalıp altında kalan işçi Soylu yaralandı.

Ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan Soylu, ilk müdahalesinin ardından İzmir’de bir hastaneye sevk edildi. İsa Soylu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve 1 çocuk babası İsa Soylu'nun cenazesi Denizli'de toprağa verilecek.
Öte yandan, Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Pişkin hırsız önce tatlısını yedi, sonra dükkanı soydu!
Pişkin hırsız önce tatlısını yedi, sonra dükkanı soydu!
BM kan donduran talimatı açıkladı! İşte İsrail'in korkunç Gazze planı: Delilik ve tamamen yasa dışı...
BM kan donduran talimatı açıkladı! İşte İsrail'in korkunç Gazze planı: Delilik ve tamamen yasa dışı...
Teknik direktör Servet Çetin Sivassporla vedalaştı
Teknik direktör Servet Çetin Sivassporla vedalaştı
Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan; yol çift taraflı ulaşıma kapandı
Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan; yol çift taraflı ulaşıma kapandı
Edirne'de bu hafta 153 düzensiz göçmen yakalandı!
Edirne'de bu hafta 153 düzensiz göçmen yakalandı!
81 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti!
81 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti!
Antalya'da yılbaşı bereketi! Aralık ayı turist rekoru kırıldı
Antalya'da yılbaşı bereketi! Aralık ayı turist rekoru kırıldı
Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!
Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yeni yıl mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yeni yıl mesajı
ASELSAN 2023'te birçok ilke imza attı!
ASELSAN 2023'te birçok ilke imza attı!
Yalova’da şehitler için mevlit okutuldu
Yalova’da şehitler için mevlit okutuldu
İstanbul'da yılbaşı tedbirleri! Bazı yollar trafiğe kapatıldı!
İstanbul'da yılbaşı tedbirleri! Bazı yollar trafiğe kapatıldı!