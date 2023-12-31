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Pişkin hırsız önce tatlısını yedi, sonra dükkanı soydu!

Pişkin hırsız önce tatlısını yedi, sonra dükkanı soydu!

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde pastaneye giren hırsız, önce içerdeki tatlıları yedi ardından da 3 bin lira çaldı.

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Olay, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hırsız, pastane bahçesinde bulunan ahşap kapıyı zorla açarak içeri girdi. Önce pastane içerisinde bulunan kasaya yönelen hırsız, kasayı açamayınca içeride bulunan tatlıları yemeye başladı.

Daha sonra sert cisimle zorlayarak kasayı açamayan hırsız, kasanın anahtarını pastane içerisinde buldu. Bu sayede kolaylıkla kasayı açan hırsız, 3 bin Türk Lirası’nı çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

“Yaş pasta dolabında da ikramlık almış kendisine”

Hırsızın dükkanın içerisinde saklanan anahtarı bulduğunu ifade eden pastane sorumlusu Yusuf Eşer, “Kasa içerisinde toplam 3 bin lira vardı. Yaş pasta dolabında da ikramlık almış kendisine. Karnını doyurmuş güzelce. Sabah şoför arkadaş buradan malzeme almaya geldiğinde onun sesini duyduğundan dolayı saklanıyor. Şoför arkadaşımız da gittikten sonra o da girdiği yerden çıkıyor. Yaklaşık 1 saat buralarda gezinmiş. Çok rahat” diye konuştu.

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