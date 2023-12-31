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Silahlı saldırıda yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Silahlı saldırıda yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Kırşehir'de geçtigimiz günlerde 2 ayrı eve düzenlenen saldırıda yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, 17 Aralık sabah saatlerinde Dedeli köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Sultan T. (65) ile oğlu Musa T.'nin (45) yaşadığı eve kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle ateş edildi. Daha sonra aynı kişiler, köyde kahvehane işleten Veysel U.'nun yaşadığı eve de tüfekle saldırıda bulundu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Veysel U., olaydan 14 gün sonra hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından araçla köyden kaçtığı belirlenen şüpheli Ö.G. ve D.U. jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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