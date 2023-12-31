BIST 7.470
DOLAR 29,57
EURO 32,59
ALTIN 1.961,76
HABER /  GÜNCEL

Başkentte pişkin hırsız önce tatlısını yedi sonra dükkanı soydu

Başkentte pişkin hırsız önce tatlısını yedi sonra dükkanı soydu

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde pastaneye giren hırsız, önce içerdeki tatlıları yedi ardından da 3 bin lira çaldı.

Abone ol

Olay, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hırsız, pastane bahçesinde bulunan ahşap kapıyı zorla açarak içeri girdi. Önce pastane içerisinde bulunan kasaya yönelen hırsız, kasayı açamayınca içeride bulunan tatlıları yemeye başladı. Daha sonra sert cisimle zorlayarak kasayı açamayan hırsız, kasanın anahtarını pastane içerisinde buldu. Bu sayede kolaylıkla kasayı açan hırsız, 3 bin Türk Lirası’nı çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

“Yaş pasta dolabında da ikramlık almış kendisine”
Hırsızın dükkanın içerisinde saklanan anahtarı bulduğunu ifade eden pastane sorumlusu Yusuf Eşer, “Kasa içerisinde toplam 3 bin lira vardı. Yaş pasta dolabında da ikramlık almış kendisine. Karnını doyurmuş güzelce. Sabah şoför arkadaş buradan malzeme almaya geldiğinde onun sesini duyduğundan dolayı saklanıyor. Şoför arkadaşımız da gittikten sonra o da girdiği yerden çıkıyor. Yaklaşık 1 saat buralarda gezinmiş. Çok rahat” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Seçim süreci yarın resmen başlıyor! İşte seçime giderken gün gün yaşanacaklar...
Seçim süreci yarın resmen başlıyor! İşte seçime giderken gün gün yaşanacaklar...
Silahlı saldırıda yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Silahlı saldırıda yaralanan şahıs hayatını kaybetti
İzmir'de üzerine kalıp düşen işçi hayatını kaybetti!
İzmir'de üzerine kalıp düşen işçi hayatını kaybetti!
Pişkin hırsız önce tatlısını yedi, sonra dükkanı soydu!
Pişkin hırsız önce tatlısını yedi, sonra dükkanı soydu!
BM kan donduran talimatı açıkladı! İşte İsrail'in korkunç Gazze planı: Delilik ve tamamen yasa dışı...
BM kan donduran talimatı açıkladı! İşte İsrail'in korkunç Gazze planı: Delilik ve tamamen yasa dışı...
Teknik direktör Servet Çetin Sivassporla vedalaştı
Teknik direktör Servet Çetin Sivassporla vedalaştı
Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan; yol çift taraflı ulaşıma kapandı
Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan; yol çift taraflı ulaşıma kapandı
Edirne'de bu hafta 153 düzensiz göçmen yakalandı!
Edirne'de bu hafta 153 düzensiz göçmen yakalandı!
81 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti!
81 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti!
Antalya'da yılbaşı bereketi! Aralık ayı turist rekoru kırıldı
Antalya'da yılbaşı bereketi! Aralık ayı turist rekoru kırıldı
Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!
Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yeni yıl mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yeni yıl mesajı