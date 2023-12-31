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15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yılbaşı hareketliliği

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yılbaşı hareketliliği

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yılın son günü yolculuk hareketliliği yaşandı. Bazı vatandaşlar sevdiklerinin yanına gitmek yola çıkmak için otobüsleri tercih etti.

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Yılbaşını sevdikleriyle bir arada geçirmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nın yolunu tuttu. Yılın son gününü sevdikleri ile geçirmek isteyenlerde otobüs saatinin gelmesini bekledi.

“Ailemi görmek ve beraber yılbaşını kutlamak için ailemi ziyarete gidiyorum”

Ailesini görmek için yola çıkan bir kişi, “Uzunköprü’ye yılbaşını geçirmek için gidiyorum, ailem orada. Ailemin bir kısmı da Belçika’da. Ailemi görmek ve beraber yılbaşını kutlamak için ailemi ziyarete gidiyorum” dedi.

“Tekirdağ’a gidiyorum arkadaşlarım ile zaman geçirmek istiyorum”

Tekirdağ’a arkadaşlarının yanına giden bir kişi de “Normalde İstanbul’da oturuyorum. Günübirlik Tekirdağ’a gidiyorum arkadaşlarım ile zaman geçirmek istiyorum. Sonra geri döneceğim. Bu şekilde koşturma devam ediyor” konuştu.

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