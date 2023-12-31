Trabzon'da engelli kızını öldüren baba intihar etti! Vasiyetinde 'Ölürsem ortada kalır' yazmış

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde zihinsel engelli kızını tabanca ile öldüren baba intihar etti.

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Edinilen bilgiye göre, Toklu Mahallesi'nde bulunan Gül Sitesi'nin 6. katında yaşayan Yaşar Aytekin (80) ve engelli kızı Gülgün Aytekin’e (52) ulaşamayan yakınları çilingirle eve girdi. Eve giren yakınları Yaşar Aytekin ve kızını kanlar içerisinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede baba ve kızının hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri tarafından yapılan incelemede Yaşar Aytekin'in tabancayla kızını öldürdükten sonra aynı silahla kafasına ateş ederek yaşamına son verdiği tespit edildi.

Savcının incelemesinin ardından baba ve kızının cenazeleri otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Vasiyeti ortaya çıktı: Ben ölürsem kızım ortada kalır

Yurt dışından emekli olan 5 çocuk babası Yaşar Aytekin’in olaydan önce evde 2 sayfaya yazdığı vasiyet ortaya çıktı.

Çocukları arasında birikimi olan bir miktar para, ev, arsa ve arabasının kime kalacağını vasiyet eden Aytekin’in imzasının da yer aldığı yazıda “Ben ölürsem kızıma kim bakacak? Ortada kalır. Birbirinize sahip çıkın; sizleri çok seviyorum. Hakkınızı helal edin” yazdığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.