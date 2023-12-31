Yeni yılın ilk günlerinde hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yağmur ve kar uyarısı yaptı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yeni yılın son gününde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta ise İstanbul dahil birçok kentte, sağanak, kuvvetli sağanak ve kar yağışı görülecek. Yarın itibarıyla başlayacak olan yağışlar çarşamba günü birçok kentte yerini kar yağışına bırakacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyılarının hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Sıcaklıklarda bugün için önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Yeni yılın ilk günleri için yağış uyarısı
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise beklenen hava durumu ile ilgili olarak yılın son tahminini paylaştı.
Şen, '2023 ün son gününde yurtta yağış yok sıcaklıklar ortalamanın üzerinde. Sabah ve gece Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve sis olacak. Pazartesi Akdeniz bölgesinde, salı günü Marmara'da yağmur, çarşamba Doğu Anadolu kuzey ve doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar var.' dedi.