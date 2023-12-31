Ordu'da feci olay! Oracıkta can verdi

ORDU'nun Gürgentepe ilçesinde bir şahıs, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.Abone ol
Olay, ilçeye bağlı Hasancık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait ormanlık alanda ağaç kesen Ramadan Şimşek (56), kestiği ağacın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Şimşek’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Şimşek'in cenazesi Gürgentepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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