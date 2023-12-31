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Sabah saat 8:30'da anlamlı yürüyüş! Berat Albayrak ve Esra Albayrak, herkesi Galata'ya davet etti

Sabah saat 8:30'da anlamlı yürüyüş! Berat Albayrak ve Esra Albayrak, herkesi Galata'ya davet etti

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, sınır ötesinde görev yaparken şehit düşen Kahraman Mehmetçiklerimiz ile İsrail'in insanlık dışı soykırımına maruz kalan Filistinliler için önemli bir çağrıda bulundu. Berat Albayrak ve Esra Albayrak, zulme karşı dik duruşu tüm dünyaya göstermek için herkesi yarın gerçekleştirilecek olan Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüşe davet etti.

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Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, Türkiye Gençlik Vakfı'nın sosyal medya hesabından Kahraman Mehmetçiklerimiz ile Gazze için önemli bir çağrıda bulundu. Berat Albayrak, "Yeni yılın ilk sabahı saat 08.30'da Mehmetçiklerimizin ve Gazze'deki şehitlerimizin acısını paylaşmak ve bu zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstermek için hepinizi Galata Köprüsü'ne davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir yanda vatan bir yanda Filistin...

Berat Albayrak, "Sevgili gençler, kıymetli aileler bir yanda vatan müdaafası için sınır ötesinde mücadele ederken şehit düşen Mehmetçiklerimizin acısının hüznünü yaşıyoruz. Diğer yanda yaklaşık 3 aydır insanlık tarihinde benzerine az rastlanan bir soykırımı adeta canlı yayın ekranlarında takip ediyoruz." dedi.

Zulme karşı küresel sistemi sorgulayın

Esra Albayrak, "Biz çocukları sistematik biçimde öldüren bir rejime teslim olmayı reddediyoruz. Hiçbir saçma ideoloji bu korkunç soykırımı aklayamaz. Dünyanın tek bir ülkeye teslim olmaması gerektiğini her platformda haykırıyoruz. Tam da bugün yaşanan zulüm karşısında herkesi küresel sistemi sorgulamaya davet ediyoruz. İşlenen savaş suçları sebebiyle Netanyahu ve hükümetinin yargılanmasını ve vicdanlardaki mahkumiyetin uluslararası ceza mahkemelerinde de karşılığını bulmasını istiyoruz" sözlerine yer verdi.

Saat 8:30'da Galata Köprüsü'nde

Türkiye, 2024'ün ilk gününde büyük ve bir o kadar da anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirecek. Milli İrade Platformu'nun önderliğindeki STK'lar, vatan savunmasında şehadet şerbetini yudumlayan kahramanlarımız ve Filistin'e destek için bir yürüyüş düzenleyecek. 1 Ocak'ta saat 08:30'da Galata Köprüsü'nde, "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla platform üyesi kuruluşlar yürüyüş yapacak.

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