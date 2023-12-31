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İstanbul'da kafeteryada okey oynayan gruba kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul'da kafeteryada okey oynayan gruba kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 2 yaralı

İSTANBUL Esenyurt'ta lüks bir sitesinin kafeteryasında okey oynayan gruba silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.

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Esenyurt Zafer Mahallesi’nde lüks bir sitenin içerisindeki kafeteryada okey oynayan 4 arkadaş, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Okey masasında bulunan M.S. hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çok sayıda polis ve sağlık ekibi adrese sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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