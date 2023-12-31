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AK Parti'yi yasa boğan ölüm! 31 yaşındaki başkan kalp krizi geçirerek vefat etti

AK Parti'yi yasa boğan ölüm! 31 yaşındaki başkan kalp krizi geçirerek vefat etti

AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal (31), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal (31), kısa bir süre önce Atatürk Şehir Hastanesi'nde fıtık ameliyatı olmuştu. Tedavisi evinde devam eden AKP Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Uysal, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Uysal'ın vefatı, yakınları, sevenleri ve partililer arasında üzüntüye neden oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında şunları kaydetti:

"Acımız büyük. AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanımız, dava arkadaşımız Hüseyin Murat Uysal kardeşimizin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhum kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." 

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