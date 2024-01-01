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Çorum'da sokakta kan kusarak öldü gerçek kısa sürede ortaya çıktı

Çorum'da sokakta kan kusarak öldü gerçek kısa sürede ortaya çıktı

Çorum'da yabancı uyruklu 25 yaşındaki genç kaldırımda ölü bulundu. 25 yaşındaki gencin akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

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Olay, Kale Mahallesi Zafer 3. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Abdullah Gaffar Raad AlAbodi'nin sokak üzerinde kan kustuğunu gören vatandaşlar 112 Acil Sağlık Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

AlAbodi'nin cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, 25 yaşındaki gencin akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

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