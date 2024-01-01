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Gaziantep’te damat dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınbabasını yaralayan şahıs intihar etti

Gaziantep’te damat dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınbabasını yaralayan şahıs intihar etti

Gaziantep’te cinnet getiren damat, tartıştığı kayınbabası ile kayınvalidesini yaraladıktan sonra aynı tabanca ile intihar etti.

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Olay, Şahinbey ilçesi Konak Mahallesi Nergis Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, Cengizhan Sayın (38) evine geldiği kayınbabası ve kayınvalidesi ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada cinnet getiren damat, kayınbabası Hüseyin Kurt (65) ve kayınvalidesi Selime Kurt'u (64) tabanca ile vurarak ağır yaraladı. Şahıs, daha sonra aynı tabanca ile intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cengizhan Sayın'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan kayınbaba ile kayınvalide ise Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

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