İYİ Parti'de bir istifa daha! "Oylarımızın düştüğü..."

İYİ Parti Kaman İlçe Başkanı Hüseyin Karaboğaz, oy oranlarının yüzde 8 düştüğünü, başarısızlığın olduğunu söyleyerek istifa ettiğini duyurdu.

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Kırşehir Kaman İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Karaboğaz istifa etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karaboğaz; Kaman’daki oy oranlarının yüzde 8 düştüğünü, başarısızlığın olduğunu söyleyerek istifa ettiğini duyurdu.

Hüseyin Karaboğaz’ın açıklaması şu şekilde:

"2017 yılında Müfit Göçen başkanımın tebliği ile İYİ Parti Kurucu İlçe Başkanlığına atandım. Bugüne kadar Kaman'ımıza dilinin döndüğü, gücümün yettiği kadar hizmet etmeye çalıştım. Son seçimlerden sonra il başkanlığımızda bir kan değişimi şekillendi. İlçemde de oylarımızın düştüğü ve bir başarısızlığın olduğu aşikar. Nedeni ne olursa olsun, başkan ben isem ilçemdeki sorumluluk da bana aittir".