Riyad'da ertelenen Süper Kupa maçının protokolüne ulaşıldı gerçek ortaya çıktı

Yazar Mustafa Karaalioğlu, ertelenen Fenerbahçe Galataray Süper Kupa maçından 25 gün önce Riyad'da tarafların imzaladığı protokol şartlarına ulaştı. Karaalioğlu, "Maç oynansaydı iki takım oyuncularının üzeninde Atatürk resmi ve imzası bulunan formaları görecektik." dedi.

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Suudi Arabistan'da yaşanan kriz nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Fenerbahçe Galatasaray, finalinin yankıları sürüyor.

Suudi tarafının takımların sahaya 'Atatürk temalı tişörtler' ile ısınmaya çıkmalarına izin vermemesinin krizi başlattığı ileri sürüldü. Peki gerçekte oldu?

Riyad'da olup bitenlere dair ayrıntıları Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu ulaştı. Türk ve Suud tarafının maçtan 25 gün önce Riyad'da detaylı bir protokol yaptıklarını belirten yazar, ayrıntıları "Riyad'ta ne oldu ne olmadı?" başlıklı yazısında böyle aktardı:

"Özetle, o ana kadar masaya getirdiğimiz her talep kabul edildi"

"Türkiye’den giden heyet uluslararası maçlar konusunda tecrübe sahibi 15 kişiden oluşuyordu. Bütün detaylar masaya yatırıldı. TFF heyeti, Suud tarafına maçtan önce İstiklal marşımızın okunacağını söylediler, kabul edildi. Bu durumda ev sahibi ülke olarak Suudi Arabistan marşının okunması da karar bağlandı. Buna ilaveten TFF, bir tribünde Fenerbahçe, bir tribünde Galatasaray posteri ve ortada da Cumhuriyetin 100. yılını anlatan bir poster olacağını söyledi. Suud tarafı bunu doğal karşıladı ve kabul etti. TFF, ayrıca 12 şehidimiz için bir dakikalık saygı duruşunun da protokole eklenmesini istedi. Suud bu teklifi de kabul etti. Bu toplantıda, Fenerbaçe’nin Atatürk silüetli formayla, Galatasaray’ın da Atatürk imzalı formayla maçı oynaması da kararlaştırıldı. Maç oynansaydı iki takım oyuncularının üzeninde Atatürk resmi ve imzası bulunan formaları görecektik. Özetle, o ana kadar masaya getirdiğimiz her talep kabul edildi. Standart listeye ek olarak Galatasaray ve Fenerbahçe’den başka istek gelmediği için protokol bu şekilde bağlandı.

İki kulübün ilave talepleri

Buraya kadar bir sorun yok ancak maçtan üç gün önce, 26 Aralık’ta Fenerbahçe, futbolcularının ısınma antrenmanına Atatürk resimli t-shirtle çıkacağını bildirdi. Bu talep; TFF tarafından Suud’lu yetkilileri iletildi ama dönüş olmadı. Fenerbahçe maçtan birgün önce de sahaya “Yurtta sulh çuhanda sulh” pankartıyla çıkmak istediğini bildirdi. Aynı gün Galatasaray da “Ne mutlu Türküm diyene” pankartıyla çıkmak istediğini iletti.

Suudlu yetkililer TFF’ye, bu taleplerin FİFA’ya daha önceden bildirilmediğini söyleyerek, pankartla sahaya çıkmanın uluslararası kurallara aykırı olduğunu söyledi. Ama daha önce üzerinde mutabık kalınan şekliyle hazırlanan formalarla ısınmaya çıkılmasında mahsur olmadığını iletti.

"İki kulüp kendi belirledikleri Atatürk resimli t- shirtlerle ısınmaya çıkmakta ısrar ettiler"

Bilindiği gibi kriz de bu noktada çıktı. İki kulüp kendi belirledikleri Atatürk resimli t- shirtlerle ısınmaya çıkmakta ısrar ettiler. Suudiler, geri adım atmadı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ayrıca “Yurtta sulh cihanda sulh” pankartından da vazgeçmeyeceklerini söyledi. Araya bazı bakanlar, TFF yönetimi girdi; Suud tarafıyla görüşmeler oldu ama Koç ve Özbek kararından vazgeçmedi. İki takım sahaya çıkmadan Türkiye’ye döndü."