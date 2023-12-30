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Süper Kupa krizi sonrası dine saldırdı gözaltına alındı! Bakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından dini ve manevi değerleri aşağılayarak provokasyon içerikli paylaşımlarda bulunan şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı, yaşanan kriz nedeniyle ertelendi. Krize ilişkin sosyal medyada kimi tepkiler amacını aştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, provokatif paylaşımlara yönelik adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bir açıklama da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya, gözaltına alınan şahsa ilişkin görüntüleri paylaştı ve "Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası sosyal medya platformları üzerinden, dini ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, hakaret ve provakasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca yapılan incelemeler devam etmektedir. Milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik eden şüpheli adalete teslim edilmiştir  " ifadelerine yer verdi. 

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