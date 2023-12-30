BIST 7.470
DOLAR 29,57
EURO 32,59
ALTIN 1.961,76
GÜNCEL

Süper Kupa krizi sonrası sosyal medyada bu video paylaşılıyor

Suudi Arabistan'da Süper Kupa finalinin ertelenmesİ tepki çekti.. Suudilerin, Atatürk temalı tişörtler ve pankartları gerekçe göstermesiyle ilgili sosyal medyada MHP'nin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel videosu yeniden ilgi gördü.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali, takımların Suudi yetkililerle yaşadığı kriz nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Suudi Arabistan yetkilileri, takımların sahaya 'Atatürk temalı tişörtler' ile "Ne mutlu Türküm diyene" yazılı pankartla çıkmalarına izin vermedi.

Türkiye'nin ve dünyanın gündemine oturan olaya tepkiler sosyal medya platformu X'te trend topic listesine girdi.

Krizin ardından MHP'nin 29 Ekim'de yayınladığı cumhuriyetin ilk yılları, Atatürk ve Bahçeli'nin olduğu video yeniden gündeme geldi.

"O Cumhuriyeti Kurdu, Biz Koruyacağız…" başlığıyla verilen videoda Atatürk'ün sevdiği "Çalın davulları" isimli Selanik türküsü, yapay zekayla kendi sesinden hazırlanarak çalındı.

Söz konusu video bugün “Ne Mutlu Türküm Diyene” Bu söz alayınıza yeter..!" başlığıyla paylaşıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İşte Suudi'lerin Ankara'daki yeni manzarası! Mansur Yavaş bayrak ve Atatürk posterleriyle donattı
İşte Suudi'lerin Ankara'daki yeni manzarası! Mansur Yavaş bayrak ve Atatürk posterleriyle donattı
Sudiler Fenerbahçe ve Galatasaray uçaklarının kalkmasına izin vermedi! Fox Muhabiri canlı yayında gözaltına alınmak istendi
Sudiler Fenerbahçe ve Galatasaray uçaklarının kalkmasına izin vermedi! Fox Muhabiri canlı yayında gözaltına alınmak istendi
Yılmaz Erdoğan'ın "İnci Taneleri"nin yeni tanıtımı olay oldu! Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı
Yılmaz Erdoğan'ın "İnci Taneleri"nin yeni tanıtımı olay oldu! Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan Filistinli baba: Al bu bisküviyi de cennete götür
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan Filistinli baba: Al bu bisküviyi de cennete götür
Veliler okulu basıp öğretmenleri dövdü! Korku dolu anlar kamerada...
Veliler okulu basıp öğretmenleri dövdü! Korku dolu anlar kamerada...
Asgari ücreti bilen Cem Küçük, emekli maaşlarını açıkladı! En düşük emekli maaşı 12 bin TL! SGK emeklisine yüzde 5 fazla zam
Asgari ücreti bilen Cem Küçük, emekli maaşlarını açıkladı! En düşük emekli maaşı 12 bin TL! SGK emeklisine yüzde 5 fazla zam
Milli torpido ‘AKYA’ hedefi 12’den böyle vurdu MSB görüntüleri paylaştı
Milli torpido ‘AKYA’ hedefi 12’den böyle vurdu MSB görüntüleri paylaştı
81 ilde 'Çengel-5' operasyonu 187 ton sahte ve kaçak alkole el konuldu, 35 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi
81 ilde 'Çengel-5' operasyonu 187 ton sahte ve kaçak alkole el konuldu, 35 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi
AVM'de herkesin gözü önünde intihar! "Borcum Var, Çocuklarım Aç" diyen adam kendini aşağı attı
AVM'de herkesin gözü önünde intihar! "Borcum Var, Çocuklarım Aç" diyen adam kendini aşağı attı
Ekrem İmamoğlu, TOKi Başkanı'nı canlı yayına aldırmadı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 'kıt beyinli' dedi
Ekrem İmamoğlu, TOKi Başkanı'nı canlı yayına aldırmadı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 'kıt beyinli' dedi
İstanbul Esenyurt'taki dere yine köpürdü!
İstanbul Esenyurt'taki dere yine köpürdü!
Görünmez uçak ANKA-3 Ankara semalarında! İlk uçuşunu gerçekleştirdi...
Görünmez uçak ANKA-3 Ankara semalarında! İlk uçuşunu gerçekleştirdi...