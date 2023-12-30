Süper Kupa krizi sonrası sosyal medyada bu video paylaşılıyor
Suudi Arabistan'da Süper Kupa finalinin ertelenmesİ tepki çekti.. Suudilerin, Atatürk temalı tişörtler ve pankartları gerekçe göstermesiyle ilgili sosyal medyada MHP'nin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel videosu yeniden ilgi gördü.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali, takımların Suudi yetkililerle yaşadığı kriz nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Suudi Arabistan yetkilileri, takımların sahaya 'Atatürk temalı tişörtler' ile "Ne mutlu Türküm diyene" yazılı pankartla çıkmalarına izin vermedi.
Türkiye'nin ve dünyanın gündemine oturan olaya tepkiler sosyal medya platformu X'te trend topic listesine girdi.
Krizin ardından MHP'nin 29 Ekim'de yayınladığı cumhuriyetin ilk yılları, Atatürk ve Bahçeli'nin olduğu video yeniden gündeme geldi.
"O Cumhuriyeti Kurdu, Biz Koruyacağız…" başlığıyla verilen videoda Atatürk'ün sevdiği "Çalın davulları" isimli Selanik türküsü, yapay zekayla kendi sesinden hazırlanarak çalındı.
Söz konusu video bugün “Ne Mutlu Türküm Diyene” Bu söz alayınıza yeter..!" başlığıyla paylaşıldı.