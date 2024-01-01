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Milli Eğitim Bakanı Tekin: Cemaatle protokol söz konusu değil

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Cemaatle protokol söz konusu değil

Milli Eğitim Bakanı Tekin, cemaatlerle protokol gündemine dönük eleştirilerin ardından yeni açıklama yaptı. Tekin “Benim protokol yapabilmem için karşımda gerçek biri olmalı. Herhangi bir cemaatle protokol imzalamamız söz konusu değil” dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edileceği açıklamasının ardından gelen tepkilerin üstüne geri adım attı. Bakan Tekin, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada tarikatlarla yapılan protokollere ilişkin “Sizin tarikat, cemaat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor” ifadelerini kullanmıştı. B:u sözlere dönük muhalefet kanadından eleştiriler yükseldi. Barolar da Tekin hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yaşanan sürecin ardından Tekin’den konuya ilişkin yeni değerlendirme geldi.

Tekin “Bir kere hukuk devletinde yaşıyoruz, biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak kiminle protokol yapabiliriz. Benim protokol yapabilmem için karşımda gerçek biri olmalı. Herhangi bir cemaatle protokol imzalamamız söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

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