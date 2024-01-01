2024 çekilişinde amorti çıkan numaralar hangileri?

2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde heyecan saat 23.15'te amorti ve 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin belirlenmesinin ardından son buldu. Milyonların merakla beklediği yılbaşı özel çekilişinde amorti çıkan rakamlar da açıklandı. Peki, amorti nedir, ne kadar kazandırır? Milli Piyango amorti çıkan numaralar hangileri? İşte merak edilen sorunun yanıtı ve en çok amorti çıkan rakamlar...

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Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecan doruktaydı. Milli Piyango amorti ile ilgili araştırmalar yılbaşı özel çekilişi öncesi hız kazandı. Yılbaşı biletini hazır eden vatandaşların gözü kulağı 31 Aralık gecesine çevrilmiş durumda. Milli Piyango amorti çıkan numaralar hangileri? Geçen yılın amorti rakamları neydi? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İşte 2024 yılbaşı özel çekilişinde amorti ikramiye çıkan rakamlar...

Amorti belli oldu

2024 yılbaşı çekilişinde amorti çıkan rakamlar 2 ve 7 oldu.

2022 yılbaşı çekilişinde Milli Piyango amorti rakamları 0 ve 6 olmuştu.

31 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti 4 ve 5 rakamlarına çıkmıştı.

2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde ‘4' ve ‘8' amorti rakamları olarak belirlenmişti.

2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde ise 4 ve 9 rakamlarına amorti vurmuştu.

Amorti rakamları nedir?

Amorti rakamları Milli Piyango biletinin son rakamları olarak biliniyor. Milli Piyango çekilişinde 2 tane amorti rakamı çekiliyor. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış oluyor. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine geri kazandırıyor.

Bu yılbaşı çekilişinde çeyrek bilet 100, yarım bilet 200 ve tam bilet 400 TL olarak belirlendi. Bu da demek oluyor ki çeyrek bilete amorti isabet etmesi halinde 100 TL, yarım bilete amorti isabet etmesi halinde 200 TL ve son olarak tam bilete amorti isabet etmesi halinde ise 400 TL amorti ikramiyesi kazanmış olacaksınız.