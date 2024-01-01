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Japonya 4 dakikada iki kez sallandı! 7.4 ve 5.7'lik depremler sonrası tsunami alarmı verildi

Japonya 4 dakikada iki kez sallandı! 7.4 ve 5.7'lik depremler sonrası tsunami alarmı verildi

JAPONYA'nın batısındaki İşikawa eyaleti kıyısında sırayla 5,7 ve 7,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle tsunami alarmı verildi.

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Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasına (JMA) göre, İşikawa'nın Noto Yarımadasında 5,7 ve 7,4 büyüklüğünde depremler oldu.

Yarımadanın kıyısında yerel saatle 16.06'da 10 kilometre derinlikte 5,7 ve 16.10'da da sığ derinlikte 7,4 büyüklüğünde depremler oluştu.

Depremlerin ardından bölge genelinde tsunami uyarısı yapıldı.

Buna göre bölge sahiline yerel saatle 17.00 öncesinde 3 ila 5 metre arası yükseklikte dalgaların ulaşabileceği tahmininde bulunuldu.

Sarsıntı İşikawa genelinde, yakındaki Fukui ve Niigata dahil çevre eyaletler ile başkent Tokyo ve çevresinde hissedildi.

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