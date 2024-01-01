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Kaçak göçmenlerin Avrupa yolculuğu, İzmir'de bitti

Kaçak göçmenlerin Avrupa yolculuğu, İzmir'de bitti

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmek isteyen, lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmen yakalandı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 30 Aralık saat 08.40 sıralarında, Foça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905) tarafından durdurulan hareketli lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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