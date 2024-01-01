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Masterchef yarışmacısı gelen yorumla çılgına döndü! Eda Karabulut Nayir soluğu savcılıkta aldı

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Masterchef yarışmacısı gelen yorumla çılgına döndü! Eda Karabulut Nayir soluğu savcılıkta aldı

İzlenme rekorları kıran yemek yarışması MasterChef Türkiye All Star yarışmacılarından Eda Karabulut Nayir, sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan bir yorum nedeniyle adeta deliye döndü.

Masterchef yarışmacısı gelen yorumla çılgına döndü! Eda Karabulut Nayir soluğu savcılıkta aldı

İzlenme rekorları kıran yemek yarışması MasterChef Türkiye All Star yarışmacılarından Eda Karabulut Nayir, sosyal medyada yapılan "iğrenç yaratık, sevimsiz pislik" şeklindeki yorumla deliye döndü.

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Masterchef yarışmacısı gelen yorumla çılgına döndü! Eda Karabulut Nayir soluğu savcılıkta aldı

Yüz binlerce takipçisi olan yarışmacı, kendisine hakaret edilidiği gerekçesiyle savcılığa koştu. Kişilik haklarının ihlal edildiğini ileri sürerek yorumun sahibi Oğuz E. Hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Masterchef yarışmacısı gelen yorumla çılgına döndü! Eda Karabulut Nayir soluğu savcılıkta aldı

Yarışma programı MasterChef Türkiye All Star'da yaptığı yemeklerle adından söz ettiren Eda Karabulut Nayir, halk tarafından zamanla tanınarak sosyal medyanın da popüler yüzlerinden oldu. 

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Masterchef yarışmacısı gelen yorumla çılgına döndü! Eda Karabulut Nayir soluğu savcılıkta aldı

Ancak sosyal medyada yaklaşık 400 bin takipçisi olan yarışmacıyı hakkında yapılan yorumlardan biri fena kızdırdı.

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