Ekmeğe zam! İşte o 3 ildeki yeni ekmek fiyatları

1 Ocak 2024 itibarıyla 3 ilde daha geçerli olmak üzere ekmek fiyatlarına zam geldi. Zam kararı yürürlüğe girerken bu üç ildeki yeni ekmek fiyatları...

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Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu tarafından toplantı gerçekleştirildi. Toplantı, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkan Vekili Hüseyin Ar'ın başkanlığında yürütülürken Ankara Ticaret İl Müdürlüğü, Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ankara Ticaret Odası ile ANKESOB'a bağlı ilgili odaların temsilcilerin katılımıyla yapılan bu görüşmenin ardından 210 gram ekmeğin 8 TL'den satılması kararı oybirliğiyle kabul edildi.

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, Ankara'da 1 Ocak’tan itibaren 210 gram ekmek 8 TL'den satılacağını yönünde açıklama yapmıştı. Ayrıca Alnıaçık, ekmeğin gramajının da 200 gramdan 210 grama çıkartıldığının altını çizmişti.

Bursa’da ilk olarak simit fiyatlarına zam gelmişti. Ardından ekmeğe de zam kararı alındı. 1 Ocak tarihiyle beraber 250 gram ekmek 10 liradan satışa çıkarılacağı duyuruldu.

Bursa'da en son 13 Temmuz 2023’te 210 gram ekmek, yüzde 50 zamla 5 liradan 7,5 liraya çıkarken, yüzde 12’lik zamla beraber 8,40 liradan satışa sunulacaktı. Ancak para üstü ve bozuk para sebep gösterilerek 250 gram ekmek 10 liradan tezgahta yerini alacak.

Ekmek fiyatlarının 10 lira olması bile artan maliyetler yüzünden durumu kurtarmadığını belirten Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu, Tezgahlarda aşırı derecede bozuk para sıkıntısı çektiklerini ve gramı yukarı çekerek 10 lira düz hesap yaptıklarını ifade etti.

Nevşehir'de de 6 lira 50 kuruştan tezgahlarda yerini alan 200 gram ekmeğin fiyatı, bugün itibarıyla 7 lira 50 kuruşa çıktı.

Alınan karara göre, 1 Ocak 2024 Pazartesi gününden itibaren 200 gram ekmeğin satış fiyatı 7 lira 50 kuruşa yükseltilmiştir. Yeni fiyat tarifesine göre Nevşehir simidi 6 liraya çıkarken, içli pide yapımı da 8 lira 50 kuruştan 10 liraya çıktığı belirtildi.