Cep telefonu kullananlar dikkat! Özel iletişim vergisine rekor zam

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacak Özel İletişim Vergisi 260 TL'den 400 TL'ye yükseltildi. Ücret, arzu edilmesi halinde 12 ay halinde fatura taksitlerine yansıtılabilecek.

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1999 Gölcük depremi sonrasında uygulamaya konulan Özel İletişim Vergisi, 2023 yılı itibarıyla 400 TL'ye yükseltiliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile halihazırda 260 TL olarak uygulanan vergiye 140 lira zam yapıldığı duyuruldu.

Yeni hat alan herkesten bu para kesilecek

Halk Tv'de yer alan habere göre kararın ardından operatör fark etmeksizin yeni hat sahibi olacak herkes, faturalı ya da faturasız hat olmasına bakılmaksızın Özel İletişim Vergisi ödemek zorunda kalacak.

400 TL olarak belirlenen rakam, operatörlere iletilmesi halinde 12 ay taksitli şekilde faturalara bölünebilecek.

Ayrıca Özel İletişim Vergisi'ne yapılacak artışın yanı sıra, cep telefonu hattı sahibi herkesten her ay düzenli olarak kesilen 'Telsiz Kullanım Ücreti' de yeni yılla birlikte zamlanacak.

2023 yılında 9,43 TL'ye yükselen ücret, yeni yılda yapılacak zamla birlikte 15 lira seviyelerine çıkarılacak.