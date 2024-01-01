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Beşiktaş, Bruno Genesio için geri sayıma geçti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş, Bruno Genesio için geri sayıma geçti

Beşiktaş'ın, Fransız teknik direktör Bruno Genesio'yu birkaç gün içinde açıklaması bekleniyor. Genesio'nun, siyah-beyazlılarla 1.5+1 yıllık mukavele yapması bekleniyor.

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Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından Beşiktaş'ta arayışta sona gelindi. Siyah-beyazlı yönetim, Fransız teknik direktör Bruno Genesio ile prensipte el sıkıştı.

Beşiktaş'ın, 57 yaşındaki teknik adamı birkaç gün içinde İstanbul'a getirip, imzaların atılması ve Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 5 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Dolmabahçe'de oynanacak Kasımpaşa müsabakasında takımın başında yer alması planlanıyor.

2015-2016 / 2018-2019 sezonları arasında Fransa Ligue 1 takımlarından Olimpik Lyon, 2019-2020 / 2020-2021'de Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan ve son olarak da 2020-2021 / 2023-2024 dönemlerinde Fransa'da Rennes'i çalıştıran Genesio'nun, siyah-beyazlılarla 1.5+1 yıllık mukavele yapması bekleniyor.

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